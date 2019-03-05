Шевченко викинув Ракицького зі збірної України: спортивні підсумки 4 березня

Шевченко озвучив офіційне рішення щодо Ракицького в збірній України, Повєткін вперше прокоментував бій із Усиком і Зінченко звів із розуму легенду збірної Англії.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини понеділка, 4 березня.

Крім того, озвучена доля Усика в суперважковаговиках, а українець Лень встановив приголомшливий рекорд у матчі НБА. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

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