Росія насилу вийшла у фінал МЧМ: спортивні підсумки 4 січня

Росія драматично вийшла у фінал молодіжного чемпіонату світу з хокею, а українська чемпіонка стала еротичною моделлю і знялася голою
OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини суботи, 4 січня.
Крім того, нейрохірург прокоментував стан Шумахера і зірка порно показала ставлення до Росії. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:
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