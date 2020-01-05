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5 січня • оновлено в 09:53
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Росія насилу вийшла у фінал МЧМ: спортивні підсумки 4 січня

1.1т
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Росія драматично вийшла у фінал молодіжного чемпіонату світу з хокею, а українська чемпіонка стала еротичною моделлю і знялася голою

OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини суботи, 4 січня.

Росія насилу вийшла у фінал МЧМ: спортивні підсумки 4 січня

Крім того, нейрохірург прокоментував стан Шумахера і зірка порно показала ставлення до Росії. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

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Автор
Максим Богданов
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Томов Сёма
Томов Сёма
Драматично ?? А соперник какой был ??
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ефимов владимир
ефимов владимир
Томов Сёма, какие-то жовто-блакитные.
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