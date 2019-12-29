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29 грудня • оновлено в 10:27
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Російський біатлоніст застряг в паркані під час гонки: спортивні підсумки 28 грудня

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Під час Різдвяної гонки-2019 російський біатлоніст застряг в огорожі і боксер, який обіцяв убити Ломаченка, відзначився брудної витівкою перед боєм.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини суботи, 28 грудня.

Російський біатлоніст застряг в паркані під час гонки: спортивні підсумки 28 грудня

Крім того, Україна стала віцечемпіоном Різдвяної гонки і міністр спорту Іспанії зробив різку заяву щодо скандалу із Зозулею. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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Автор
Максим Богданов
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Это он не застрял это машинально очко подставил)))это же ру а там геев 95%)))))))))))
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