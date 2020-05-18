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18 травня • оновлено в 13:57
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"Повинен думати, якщо патріот": Беленюк дав пораду українським спортсменам, натякнувши на Усика

  • Олександр Усик записав відео, в якому пригрозив "диванним експертам", які ображають його в мережі

  • Після цього боксер знявся в російському фільмі про церкву "Здрастуй, брат, Христос Воскрес!" У ньому він разом з Василем Ломаченком висловлюється про єдність з росіянами

  • Це призвело до того, що їх внесли в базу сайту "Миротворець"

  • У відповідь на слова та дії Усика український борець Богдан Грицай викликав боксера на бій без правил

6.5т
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Український борець греко-римського стилю і депутат від партії "Слуга народу" Жан Беленюк прокоментував конфлікт між Олександром Усиком і Богданом Грицаєм, який викликав його на бій.

"Кожен спортсмен, тим більше такий, який прославляє Україну і є відомим на весь світ, повинен розуміти, що він публічна особа. Я зараз не адресую це комусь конкретному. Але потрібно розуміти, що кожне висловлювання спортсмена може бути використано проти його країни, яка допомогла стати тим, ким він є на даний момент. Якщо ти справжній патріот, то повинен думати, як твої слова можуть позначитися на твоїй країні в разі несприятливого розвитку подій", – сказав Беленюк в інтерв'ю виданню Mixsport.

Жан Беленюк

Жан Беленюк

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Він також порадив любителям політики серед спортсменів читати більше книжок, щоб більш професійно відстоювати свою точку зору.

"Тим спортсменам, яких дійсно цікавить політика, я рекомендую читати більше книжок, спілкуватися з розумними людьми, критично сприймати інформацію, яка нас оточує. Це потрібно, щоб відстоювати свою точку зору більш-менш професійно. Взагалі, всім видатним українським спортсменам раджу, в першу чергу, займатися спортом і прославляти нашу країну. А політика нікуди не дінеться", – додав борець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Беленюк запропонував свою кандидатуру на бій Олександра Усика проти хейтерів.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Особи
Василь Ломаченко Богдан Грицай Олександр Усик Жан Беленюк
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