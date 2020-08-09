Помер знаменитий баскетболіст-гігант: спортивні підсумки 8 серпня

Знаменитий баскетболіст-гігант, що перехворів на коронавірус, помер на тренуванні в 27 років, а футболіст "Динамо" розповів, що Луческу втовкмачує гравцям на тренуванні.
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