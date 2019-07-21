Помер видатний український спортивний журналіст

У суботу, 20 липня, з життя пішов спортивний журналіст із Кременчука Дмитро Демиденко. У чоловіка залишилася дружина і двоє доньок.

Рік тому в Дмитра діагностували аденокарциному кишечника. Він пройшов місяць опромінення, дві складні операції, до 20 хіміотерапій.

Дмитро Демиденко ФК "Кремінь"

"Йому довелося вирізати пухлину разом із частиною кишечника, щоб зупинити збільшення пухлини. Він важко переніс ці випробування, але впорався і був готовий до подальшої боротьби", — розповідала дружина Дмитра.

Після нетривалого періоду покращення лікарі діагностували ураження легень і печінки.

"Пішов із життя друг і колега Дмитро Демиденко. Він був справжній, дуже щирий, позитивний, талановитий, життєлюбний. До останнього боровся з важкою хворобою, і всі ми разом вболівали за нього. Дуже нелегко сприймати цю звістку. У цю важку хвилину — ми разом із сім'єю Дмитра! Спочивай із миром, друже! Світла пам'ять..." — повідомив голова Полтавської обласної організації Національної спілки журналістів України Євген Лопушинський.

Новини Американський чемпіон помер безглуздою смертю у 32 роки

Як повідомляв OBOZREVATEL, у січні цього року на 64-му році пішов із життя відомий український спортивний коментатор Сергій Дерепа. За непідтвердженою інформацією у нього відірвався тромб.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся