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28 травня • оновлено в 16:42
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"Перетворила на пекло": Уткін встав на захист Усика

4.6т
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Російський коментатор Василь Уткін встав на захист українського боксера Олександра Усика, заявивши, що преса перетворила його життя на пекло.

"В силу своєї спеціальності я так чи інакше виділяю видатних спортсменів, за ними стежу. Але це ж просто якесь пекло, в яке українська преса перетворила життя Олександра Усика. Я не знаю, як би правильно я поводився на його місці. Хоч я дуже красномовний, але я часом просто не знаю, як дати відповіді на питання, щоб від мене просто відстали. А він ще й боксер, розумієте? Яким би він не був розвиненим, його люблять не за те, що він добре розмовляє", – сказав Уткін в інтерв'ю на YouTube-каналі Vласть vs Vлащенко.

Василь Уткін

Василь Уткін

Він вважає, що Усик не зробив нічого поганого, а його провина полягає лише в тому, що він народився в Сімферополі.

"Я не знаю, мені здається, що це пекельне пекло. Людина просто всього-на-всього народилася і жила в Сімферополі. Він нічого злочинного не робив. Він не переїхав туди, коли сталися події 2014 року, і я не розумію, навіщо перетворювати його життя в пекло", – підсумував коментатор.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Уткін висловився про закінчення контракту Юрія Сьоміна з "Локомотивом", порівнявши ситуацію з київським "Динамо" і Валерієм Лобановським.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Особи
Олександр Усик Василь Уткін
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