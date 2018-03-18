Україна здобуває сьоме "золото" Паралімпіади-2018

Збірна України тріумфально завершила свої виступи на Паралімпійських іграх 2018 року. У заключний день змагань в південнокорейському Пхенчхані наші лижники в естафеті завоювали "золото" Паралімпіади.

Переможцями та золотими медалістами в змішаній естафеті 4x2.5 км стали Юрій Уткін, Людмила Ляшенко, Юлія Батенкова-Бауман і Оксана Шишкова. Українці зі старту гонки зайняли перше місце, утримуючи його до самого фінішу.

У підсумку збірна України випередила найближчих переслідувачів відразу на 50 секунд.

Друге місце зайняла команда Канади, а бронзові медалі дісталися спортсменам з Німеччини. Німці відстали від "кленових" всього на три секунди.

Це "золото" стало сьомим в скарбничці України на Паралімпіаді-2018. Всього "жовто-сині" здобули в Пхенчхані 22 медалі - 7 найвищої проби, 7 срібних і 8 бронзових.

Відзначимо, що партнером паралімпійської збірної України є мобільний оператор lifecell.

Раніше "Обозреватель" повідомляв, що росіяни влаштували провокацію на Іграх в Пхенчхані під час паралімпійського керлінгу.