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"Нічого, крім правди": Facebook забанив українського художника за "справжнє обличчя Росії"

1.1тЧитати новину російською

Соціальна мережа Facebook майже на добу заблокувала українського художника Андрія Ярмоленка, автора кривавих альтернативних плакатів до Чемпіонату світу з футболу в Росії.

Користувачі соцмережі влаштували флешмоб на його підтримку з вимогою розблокувати його.

"Його забанили за останні роботи, в яких немає нічого, крім правди. Абсолютно зрозуміло, кого ця правда хвилює", - написав учасник флешмобу Руслан Горовий.

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Відзначимо, що в своїй серії плакатів художник зобразив жорстокість РФ і її агресію в світі: збитий "Боїнг", українських політв'язнів, бомбардування в Алеппо.

Плакат із серії до Чемпіонату світу з футболу

Facebook Andriy Yermolenko

Плакат із серії до Чемпіонату світу з футболу

Facebook Andriy Yermolenko

Facebook Andriy Yermolenko

Facebook Andriy Yermolenko

Facebook Andriy Yermolenko

Facebook Andriy Yermolenko

Як писав OBOZREVATEL, захисник збірної Англії Денні Роуз попросив свою сім'ю залишитися вдома і не їхати на ЧС-2018 з футболу в Росію через небезпеку в цій країні.

Читайте всі новини по темі "ЧС-2018" на сайті "Обозреватель".

Тема
ЧС-2018
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