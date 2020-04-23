Невзоров висміяв Соловйова через Уткіна: спортивні підсумки 22 квітня

Український суперваж Олександр Усик виступив проти дівчат у боксі, а російський публіцист Олександр Невзоров вмив пропагандиста Володимира Соловйова в суперечці з коментатором Василем Уткіним.

OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини середи, 22 квітня.

Крім того, в мережі згадали знамениту помсту Володимира Кличка за брата. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

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