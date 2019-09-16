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16 вересня • оновлено в 12:52
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Немає таких рекордів, які не можна перевершити — Сергій Бубка в бліцшоу "Без гриму"

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Людина, яка довела, що вище голови не тільки можна, а й потрібно стрибати, 35-разовий рекордсмен світу, що зафіксовано в книзі рекордів Гіннеса, олімпійський чемпіон і Герой України Сергій Бубка розповів в ексклюзивному інтерв'ю Ганні Буткевич про те, яка з перемог для нього найбільш значуща, хто з голлівудських акторів зіграв би його краще за всіх, чому він вручив сину тенісну ракетку, а не жердину, і який його улюблений сніданок.

Дивіться 17 вересня о 07:30 на ObozTV

Немає таких рекордів, які не можна перевершити — Сергій Бубка в бліцшоу "Без гриму"

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