Немає таких рекордів, які не можна перевершити — Сергій Бубка в бліцшоу "Без гриму"

Людина, яка довела, що вище голови не тільки можна, а й потрібно стрибати, 35-разовий рекордсмен світу, що зафіксовано в книзі рекордів Гіннеса, олімпійський чемпіон і Герой України Сергій Бубка розповів в ексклюзивному інтерв'ю Ганні Буткевич про те, яка з перемог для нього найбільш значуща, хто з голлівудських акторів зіграв би його краще за всіх, чому він вручив сину тенісну ракетку, а не жердину, і який його улюблений сніданок.

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