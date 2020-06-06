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6 червня • оновлено в 09:29
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Названо кандидатури на пост головного тренера "Динамо": спортивні підсумки 5 червня

1.2т
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Стало відомо, хто може стати тренером "Динамо" і арбітр ФІФА Андріс Трейманіс показав темношкірому футболістові червону картку і середній палець.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини п'ятниці, 5 червня.

Стало відомо, хто може очолити "Динамо": спортивні підсумки 5 червня

Крім того, спортивна телеведуча знялася в еротичній фотосесії і зірка збірної Росії відповів "негідникам і підлабузників" за засудження критики РФ. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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