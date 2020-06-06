Названо кандидатури на пост головного тренера "Динамо": спортивні підсумки 5 червня

Стало відомо, хто може стати тренером "Динамо" і арбітр ФІФА Андріс Трейманіс показав темношкірому футболістові червону картку і середній палець.

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