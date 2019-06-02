Названий кращий гол сезону в Лізі чемпіонів

Спостерігачі Європейського футбольного союзу УЄФА представили топ-10 кращих голів сезону в Лізі чемпіонів.

Кріштіану Роналду в матчі 7 листопада 2018 року проти МЮ

Очолив десятку удар форварда італійського "Ювентуса" Кріштіану Роналду в четвертому турі проти "Манчестер Юнайтед" (1:2).

На відео з 4:54

Решта дев'ятка виглядає наступним чином:

2. Ліонель Мессі ( "Барселона" – "Ліверпуль") – перший матч 1/2 фіналу, 01.05.2019

3. Садьо Мане ( "Баварія" – "Ліверпуль") – матч-відповідь 1/8 фіналу, 13.03.2019

4. Іван Ракітіч ( "Тоттенхем" – "Барселона") – другий тур, 03.10.2018

5. Лерой Сані ( "Манчестер Сіті" – "Хоффенхайм") – шостий тур, 12.12.2018

6. Кіліан Мбаппе ( "Манчестер Юнайтед" – "Парі Сен-Жермен") – перший матч 1/8 фіналу, 12.02.2019

7. Рахім Стерлінг ( "Манчестер Сіті" – "Шахтар") – четвертий тур, 07.11.2018

8. Усман Дембеле ( "Барселона" – "Тоттенхем") – шостий тур, 11.12.2018

9. Філіп Коутіньйо ( "Барселона" – "Манчестер Юнайтед") – матч-відповідь 1/4 фіналу, 16.04.2019

10. Луїс Суарес ( "Барселона" – "Ліверпуль") – перший матч 1/2 фіналу, 01.05.2019

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Роналду вдарив чемпіонським кубком сина і наречену. Цей момент потрапив на відео.

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