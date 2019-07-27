Менеджера Ломаченка звинуватили в смерті Дадишева: спортивні підсумки 26 липня

Менеджер Ломаченка обурився через звинувачення в смерті Дадашева, назвавши це маразмом, а український форвард "Гента" видав фантастичний матч у Лізі Європи.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини п'ятниці, 26 липня.

Крім того, Ломаченко несподівано висловився про бій з Кемпбеллом, а російський експерт назвав причину смерті Дадашева. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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