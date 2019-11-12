Матчі ХК "Донбас" у третьому раунді Континентального кубка покаже телеканал XSPORT

Усі матчі за участю хокейного клубу "Донбас" в третьому раунді Континентального кубка IIHF будуть доступні в прямій трансляції на телеканалі XSPORT. Поєдинки відбудуться з 15 по 17 листопада.

ХК "Донбас" побореться за вихід у півфінал турніру з польською "Краковією", казахстанським "Бейбарисом" і білоруським "Неманом".

Розклад поєдинків квартету F:

15 листопада, п'ятниця:

15:00. "Неман" - "Донбас"

20:00. "Краковія" - "Бейбарис"

16 листопада, субота:

15:00. "Бейбарис" - "Донбас"

20:00. "Неман" - "Краковія"

17 листопада, неділя:

15:00. "Бейбарис" - "Неман"

20:00. "Донбас" - "Краковія"

XSPORT покаже матчі ХК "Донбас" hcdonbass.com

У паралельній групі, матчі якої проходитимуть в датському Воєнсі, зіграють місцевий "Сендерюске", угорський "Ференцварош", британський "Ноттінгем" і французький "Ам'єн".

Нагадаємо, згідно з регламентом турніру, в півфінал зможуть вийти по дві кращі команди з кожного квартету.

Відзначимо, Континентальний кубок - щорічне спортивне змагання з хокею з шайбою, що проводиться з 1997 року під егідою IIHF. За значущістю його можна порівняти з Лігою Європи в футболі. ХК "Донбас" є єдиним українським клубом, що зумів здобути перемогу в турнірі.

Як писав OBOZREVATEL, російський хокеїст Микола Лемтюгов, який виступає за "Шеффілд", вийшов до англійським уболівальникам в масці президента Росії Путіна.

Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!