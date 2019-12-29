Лунін продовжить кар'єру в Україні? ЗМІ назвали сенсаційний клуб

Український голкіпер іспанського "Реала" Андрій Лунін може повернутися в Україну.

Як повідомляє "Динамомания" з посиланням на Valladolid Noticias de Balón, СК "Дніпро-1" хоче на півроку орендувати футболіста

За інформацією ЗМІ дніпровський клуб працює над поверненням українця, адже Лунін так і не зміг отримати практику в інших клубах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українець Андрій Лунін провів літні збори в складі "Реала", проте з початком нового чемпіонату Зідан відправив нашого воротаря в оренду в "Вальядолід", затвердивши на позиції основного воротаря Тібо Куртуа.

У поточному сезоні Андрій провів за "Вальядолід" тільки 1 матч.

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