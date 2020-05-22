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22 травня • оновлено в 18:56
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Ломаченко викликала нові суперечки, підтримавши УПЦ МП: у мережі заговорили про вербування

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Український боксер Василь Ломаченко потрапив під черговий шквал критики після того, як підтримав петицію з вимогою залишити Києво-Печерську лавру в управлінні УПЦ МП.

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram Ломаченко закликав фанатів підписати петицію на ім'я президента Володимира Зеленського, проте багато хто звинуватив боксера в сепаратизмі і тому, що його завербували спецслужби РФ. Йому також нагадали пост із закликом малювати хрести на дверях, щоб убезпечитися від коронавірусу.

"Чергова маячня за хрести на дверях і триколори на формі?", "Та йди нах*р зі своїм православ'ям, віру тримай при собі. Морди бити Ісус дозволяє?", "Лому, походу, в ФСБ завербували", "Ти ж поза політикою", "Там начебто всі попи московського патріархату скоро від корони копита за горб закинуть, так що можна і передати Лавру", "Що ж вам у тому МП пропонують таке?" – пишуть в коментарях користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Василь Ломаченко та Олександра Усик знялися в російській фільмі "Здрастуй, брате, Христос Воскрес". У стрічці Василь назвав українців, росіян і білорусів братніми народами.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особа
Василь Ломаченко
Теги
Православна церква України Києво-Печерська Лавра
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Коронавірус. Найважливіше

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