Ломаченко розповів про бійку з Усиком: спортивні підсумки 3 серпня

Ломаченко розповів про "коротку бійку" з Усиком і чемпіон WBC "ніжним дотиком" відправив суперника в нокаут.
OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини суботи, 3 серпня.
Крім того, популярна фітнес-модель знялася повністю голою і закликала всіх роздягатися, а Ломаченко розповів, чим закінчиться його бій з Тайсоном Ф'юрі. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
Чемпіон WBC "ніжним дотиком" відправив суперника в нокаут
"Я був швидше": Ломаченко розповів про "коротку бійку" з Усиком
Популярна фітнес-модель знялася повністю голою і закликала всіх роздягатися
Ломаченко розповів, чим закінчиться його бій з Тайсоном Ф'юрі
Вібратор з обличчам Путіна і свиня: українці "привітали" Ракицького з ювілеєм
Футболіст "Спартака" зробив мерзенний вчинок у матчі і був вилучений - опубліковано відео
"Динамо" здобуло розгромну перемогу в УПЛ
Екс-чемпіон світу з боксу наклав на себе руки
"О Боже мій!" Футболіст "Челсі" забив фантастичний гол п'ятою ударом з льоту
"Динамо" заслав футболіста збірної України в дубль
Баффер перейшов на українську мову, щоб нагадати про бій Ломаченка
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!