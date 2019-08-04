Ломаченко розповів про бійку з Усиком: спортивні підсумки 3 серпня

Ломаченко розповів про "коротку бійку" з Усиком і чемпіон WBC "ніжним дотиком" відправив суперника в нокаут.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини суботи, 3 серпня.

Крім того, популярна фітнес-модель знялася повністю голою і закликала всіх роздягатися, а Ломаченко розповів, чим закінчиться його бій з Тайсоном Ф'юрі. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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Ломаченко розповів, чим закінчиться його бій з Тайсоном Ф'юрі

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