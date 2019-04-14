Ломаченко переміг драматичним нокаутом: спортивні підсумки 13 квітня

Український чемпіон світу Василь Ломаченко захистив свої титули в бою з Ентоні Кроллой, але зламав при цьому руку. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини суботи, 13 квітня.

Крім того, український борець Жан Беленюк виграв чемпіонат Європи. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

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