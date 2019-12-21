Лідер "Динамо" попався на допінгу: спортивні підсумки 20 грудня

Скандал дня: форварда "Динамо" відсторонили від футболу через провалений допінг-тест. УЄФА почав розслідування. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини п'ятниці, 20 грудня.

Крім того, Підгрушна провела феєричний спринт на Кубку світу з біатлону, а Хацкевич очолив лідера чемпіонату Росії

Скандал дня: форварда "Динамо" відсторонили від футболу – УЄФА почав розслідування

Сенсація Підгрушної: українка провела феєричний спринт на Кубку світу з біатлону

Екстренер "Динамо" Хацкевич очолив лідера чемпіонату Росії

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