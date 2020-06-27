Володимир Кличко назвав ім'я наступного чемпіона в хевівейте, яким став не Усик, а дружина Гусєва вразила своїм декольте. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини п'ятниці, 26 червня.

Крім того, дружина ексгравця "Динамо" оголила груди під час фотосесії. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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