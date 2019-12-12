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12 грудня • оновлено в 15:50
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Зоряний хокеїст з Росії зізнався в любові до США

1.3т
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Зірка російського хокею та "Вашингтон Кепіталз" Олександр Овечкін заявив, що любить США і вважає їх своєю другою батьківщиною.

"Так, я люблю Америку. Тут мій другий дім. Я живу у Вашингтоні вже майже 15 років, у мене багато друзів, хороші стосунки з місцевими жителями. Неважливо, хто ти: росіянин, чех, швед або хтось ще. Всі люди рівні, і до кожного має бути повага. Мені тут подобається", – цитує Овечкіна агентство Eurosport.

Олександр Овєчкін

Олександр Овєчкін

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Він також додав, що свої "найкращі моменти" він пережив саме в Сполучених Штатах.

"Я народився і виріс в Росії, згодом приїхав сюди, прожив вже майже 15 років, пережив найкращі моменти", – додав хокеїст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Овечкін відправив головного суддю матчу НХЛ до лікарні, сильно штовхнувши його в спину.

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Тема
НХЛ
Особа
Олександр Овечкін
Місце
США Вашингтон
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Да как же так? Они же нам все подъезды обоссали. Путен должен его лично расстрелять.
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