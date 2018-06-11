Найкращий хокеїст Росії "кинув" Путіна і країну

Російський хокеїст Олександр Овечкін, який є творцем руху "Putin Team" на підтримку президента РФ Володимира Путіна, не має наміру повертатися на батьківщину після закінчення його контракту з "Вашингтон Кепіталз".

Про це повідомив офіційний представник хокеїста Девід Керанс, пише Рамблер/спорт.

За словами Керанса, Олександру нема чого "кидати кар'єру в США і починати її в Росії, по суті, з нуля".

Ові панірує бути зі столичною командою настільки довго, наскільки йому дозволить фізичне здоров'я.

Керанс також зазначив, що ніхто не має права звинувачувати росіянина у зраді або виступати на його адресу з подібними звинуваченнями.

Як повідомляв OBOZREVATEL, клуб Овечкіна вперше в своїй історії став володарем Кубка Стенлі.