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Найкращий хокеїст Росії "кинув" Путіна і країну

2.5тЧитати новину російською

Російський хокеїст Олександр Овечкін, який є творцем руху "Putin Team" на підтримку президента РФ Володимира Путіна, не має наміру повертатися на батьківщину після закінчення його контракту з "Вашингтон Кепіталз".

Про це повідомив офіційний представник хокеїста Девід Керанс, пише Рамблер/спорт.

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За словами Керанса, Олександру нема чого "кидати кар'єру в США і починати її в Росії, по суті, з нуля".

Ові панірує бути зі столичною командою настільки довго, наскільки йому дозволить фізичне здоров'я.

Керанс також зазначив, що ніхто не має права звинувачувати росіянина у зраді або виступати на його адресу з подібними звинуваченнями.

Як повідомляв OBOZREVATEL, клуб Овечкіна вперше в своїй історії став володарем Кубка Стенлі.

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Тема
НХЛ
Особа
Олександр Овечкін
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