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Зірки НХЛ влаштували боксерський поєдинок під час матчу

1.1тЧитати матеріал російською

Нападник "Вегаса" Райан Рівз побив свого суперника в матчі Національної хокейної ліги проти "Рейнджерс". Жертвою 31-річного канадця став захисник Адам Макуейв.

Інцидент стався у третьому періоді поєдинку, який відбувся 9 листопада. Після чергової атаки, поки рефері відволікся на запасних гравців, хокеїсти відкинули ключки і застигли в боксерській стійці, готуючись нанести удар. Потім спортсмени почали тягнути один одного за форму і завдавати нищівних ударів. Два важкоатлети втратили свої шоломи, однак не могли зупинитися, поки Рівз не завалив свого суперника на лід і не почав добивати його. У ситуацію втрутилися судді, яким не без зусиль вдалося розтягнути гравців.

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Матч завершився перемогою "Вегаса" з рахунком 4:2. Учасники бійки крім інциденту корисними діями в грі відзначитися не змогли.

Як повідомляв OBOZREVATEL, гравець "Сент-Луїс Блюз" Роберт Бортуццо відзначився неймовірним голом у матчі Національної хокейної ліги (НХЛ).

У грі проти "Флориди (4:3), захисник, викидаючи шайбу в зону суперника, потрапив від борту в суддю. Шайба, відскочивши від рефері, полетіла в кут воріт. Воротар "Флориди" не очікував цього і не зміг зловити снаряд.

Читайте всі новини по темі "НХЛ" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
НХЛ
Місце
США
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