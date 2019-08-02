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Збожеволіли: у Китаї хокеїсти жорстоко побили суперника під час матчу — відео

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Китайські хокеїсти на Національних молодіжних іграх побили гравця команди суперника, який не чинив опору.

Інцидент трапився на матчі команд із Шеньчженя і Гонконгу. Перша програвала з рахунком 2:11. У цей момент почалася масова бійка між гравцями, які перебували на льоду.

В одній із сутичок двоє хокеїсти команди, яка поступалася, не витримали і почали сильно бити гравця суперника, який не чинив їм жодного опору.

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Пізніше стало відомо, що потерпілий гравець Гонконгу не отримав серйозних травм. Федерація хокею Китаю провела розслідування і дискваліфікувала хокеїстів, котрі провинилися, на рік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дитячий футбольний турнір у Мексиці переріс у грандіозну бійку.

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Місце
Китай
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