Збожеволіли: у Китаї хокеїсти жорстоко побили суперника під час матчу — відео

Китайські хокеїсти на Національних молодіжних іграх побили гравця команди суперника, який не чинив опору.

Інцидент трапився на матчі команд із Шеньчженя і Гонконгу. Перша програвала з рахунком 2:11. У цей момент почалася масова бійка між гравцями, які перебували на льоду.

Things got very ugly in a Wednesday clash between Hong Kong and Shenzhen at the National Youth Games in Chengde , China #hockeyfight pic.twitter.com/8P6QdjUa5T - HockeyTroll.ca (@Hockeytroll_ca) 1 серпня 2019 р

В одній із сутичок двоє хокеїсти команди, яка поступалася, не витримали і почали сильно бити гравця суперника, який не чинив їм жодного опору.

Пізніше стало відомо, що потерпілий гравець Гонконгу не отримав серйозних травм. Федерація хокею Китаю провела розслідування і дискваліфікувала хокеїстів, котрі провинилися, на рік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дитячий футбольний турнір у Мексиці переріс у грандіозну бійку.

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