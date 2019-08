Збожеволіли: у Китаї хокеїсти жорстоко побили суперника під час матчу — відео

Китайські хокеїсти на Національних молодіжних іграх побили гравця команди суперника, який не чинив опору.

Інцидент трапився на матчі команд із Шеньчженя і Гонконгу. Перша програвала з рахунком 2:11. У цей момент почалася масова бійка між гравцями, які перебували на льоду.

Things got very ugly in a Wednesday clash between Hong Kong and Shenzhen at the National Youth Games in Chengde , China #hockeyfight pic.twitter.com/8P6QdjUa5T