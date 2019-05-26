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"Заштовхувати з м'ясом": названа причина поразки збірної Росії на чемпіонаті світу з хокею

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Нападаючий збірної Росії з хокею Микита Гусєв вважає, що причина поразки від команди Фінляндії в півфіналі чемпіонату світу 2019 року в Словаччині у відсутності голів.

"Нуль голів забили, потрібно було заштовхувати шайбу з м'ясом в ворота. Тактика дрібного фолу від фінів не виводила з рівноваги, знали, що так буде. Хокею у виконанні збірної Фінляндії було мало, але вони виграли, вони молодчики. Важко сказати, в чому головна помилка збірної Росії. Треба подумати і зрозуміти це. Ми приймали складні рішення? Голи не йшли, тому і ускладнювали. Не скажу, що наша система не підходить в іграх проти фінської. Просто вони грали вп'ятьох у своїх воріт, обороняли свій п'ятак, а здалеку воротар все ловив. Начебто були відскоки і добивання, але не забили", - цитує хокеїста Чемпіонат.com.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч 1/2 фіналу між Росією і Фінляндією завершилася з рахунком 0:1.

Російські вболівальники не змогли пробачити своїй національній команді, що на 75% складається з гравців НХЛ, такого результату, і зацькували її в мережі.

У другому півфіналі Канада легко розправилася з Чехією, вигравши з розгромним рахунком 5:1.

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Тема
чемпіонат світу з хокею
Тег
збірна Росії з хокею
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