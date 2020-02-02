Воротар відбив шайбу "ударом скорпіона" - опубліковано відео

Воротар "Арізона Койотіс" Антті Раанта відбив шайбу "ударом скорпіона" під час матчу регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги (НХЛ) проти "Чикаго Блекхоукс".

Раанта в третьому періоді не дозволив забити Брендону Сааду. Кидок гравця "Чикаго" голкіпер відбив лежачи, встигнувши підняти ноги над головою. Коментатор зустрічі відреагував на цей епізод фразою: "Ви знущаєтеся з мене ?!".

Як повідомляв OBOZREVATEL, нападник "Тоболу" Антон Шиндер відзначився розкішним голом у матчі чемпіонату Казахстану проти "Атирау" (3:2). Ексфутболіст збірної України забив шедевральний м'яч "ударом скорпіона".

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