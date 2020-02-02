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2 лютого • оновлено в 23:26
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Воротар відбив шайбу "ударом скорпіона" - опубліковано відео

1.5т
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Воротар "Арізона Койотіс" Антті Раанта відбив шайбу "ударом скорпіона" під час матчу регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги (НХЛ) проти "Чикаго Блекхоукс".

Раанта в третьому періоді не дозволив забити Брендону Сааду. Кидок гравця "Чикаго" голкіпер відбив лежачи, встигнувши підняти ноги над головою. Коментатор зустрічі відреагував на цей епізод фразою: "Ви знущаєтеся з мене ?!".

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Чорногорський футболіст забив неймовірний гол "ударом скорпіона"

Як повідомляв OBOZREVATEL, нападник "Тоболу" Антон Шиндер відзначився розкішним голом у матчі чемпіонату Казахстану проти "Атирау" (3:2). Ексфутболіст збірної України забив шедевральний м'яч "ударом скорпіона".

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Автор
Максим Богданов
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Для xoxлов, как и для нигеров хоккей - слишком быстрая и интеллектуальная игра. Им бы с мячиком поскакать...
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