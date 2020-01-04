Воротар НХЛ зробив "сейв скорпіона"

Російський воротар "Тампи-Бей Лайтнінг" Андрій Василевський зробив "сейв скорпіона" в матчі регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги (НХЛ) проти "Монреаль Канадієнс".

У першому періоді Василевський відбив кидок нападника суперника Макса Домі, який кинув шайбу в порожній кут. Воротар згрупувався і відбив кидок піднятою ногою. У соціальних мережах дії російського хокеїста назвали "сейвом скорпіона".

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Scorpion save from Andrei Vasilevskiy robs Max Domi

🎥 @TSN_Sports pic.twitter.com/oHs650rNdo - Here's Your Replay ⬇️ (@HeresYourReplay) January 3, 2020

Матч завершився перемогою "Тампи" з рахунком 2:1. Василевський був визнаний першою зіркою матчу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, чорногорський футболіст пітерського "Зеніту" Лука Джорджевіч забив неймовірний гол у матчі 12-го туру чемпіонату Росії. 24-річний нападник відзначився "ударом скорпіона" в грі за тульський "Арсенал", де виступав в оренді.

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