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4 січня • оновлено в 21:44
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Воротар НХЛ зробив "сейв скорпіона"

Воротар НХЛ зробив "сейв скорпіона"
Поєдинок завершився з рахунком 2:1
1.1т Читати матеріал російською

Російський воротар "Тампи-Бей Лайтнінг" Андрій Василевський зробив "сейв скорпіона" в матчі регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги (НХЛ) проти "Монреаль Канадієнс".

У першому періоді Василевський відбив кидок нападника суперника Макса Домі, який кинув шайбу в порожній кут. Воротар згрупувався і відбив кидок піднятою ногою. У соціальних мережах дії російського хокеїста назвали "сейвом скорпіона".

Матч завершився перемогою "Тампи" з рахунком 2:1. Василевський був визнаний першою зіркою матчу.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, чорногорський футболіст пітерського "Зеніту" Лука Джорджевіч забив неймовірний гол у матчі 12-го туру чемпіонату Росії. 24-річний нападник відзначився "ударом скорпіона" в грі за тульський "Арсенал", де виступав в оренді.

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Автор
Максим Богданов
Тема
НХЛ
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