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4 січня • оновлено в 23:14
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Визначився суперник Росії у фіналі чемпіонату світу з хокею U-20

1.7т
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Суперником збірної Росії з хокею у фіналі молодіжного чемпіонату світу (МЧМ) стала команда Канади.

Збірна Росії з хокею

Збірна Росії з хокею

У півфіналі "кленовi листя" знищили однолітків з Фінляндії, перемігши з рахунком 5:0.

Вирішальний матч відбудеться в неділю, 5 січня. Початок о 20:00. 44-й турнір МЧМ під егідою Міжнародної федерації хокею проходив у чеських містах Острава і Тршінец з 26 грудня 2019 року.

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Нагадаємо, що в суботу, 4 січня, хокейна збірна Росії в драматичному півфіналі МЧМ лише в додатковий час обіграла однолітків зі Швеції (5:4).

Раніше в чвертьфіналі підопічні Валерія Брагіна розібралися зі Швейцарією, перемігши з рахунком 3:1.

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Автор
Максим Богданов
Тема
чемпіонат світу з хокею
Місце
Чехія Острава
Тег
збірна Росії з хокею
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
в хоккей играют настоящие мужчины... да, кклы?
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Ку Алексей
Ку Алексей
а где мощная сборная Украины? Кремлю феерично нож в спину втыкает?
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Это Суперфинал.
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