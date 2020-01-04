Визначився суперник Росії у фіналі чемпіонату світу з хокею U-20

Суперником збірної Росії з хокею у фіналі молодіжного чемпіонату світу (МЧМ) стала команда Канади.
Збірна Росії з хокею
У півфіналі "кленовi листя" знищили однолітків з Фінляндії, перемігши з рахунком 5:0.
Вирішальний матч відбудеться в неділю, 5 січня. Початок о 20:00. 44-й турнір МЧМ під егідою Міжнародної федерації хокею проходив у чеських містах Острава і Тршінец з 26 грудня 2019 року.
Нагадаємо, що в суботу, 4 січня, хокейна збірна Росії в драматичному півфіналі МЧМ лише в додатковий час обіграла однолітків зі Швеції (5:4).
Раніше в чвертьфіналі підопічні Валерія Брагіна розібралися зі Швейцарією, перемігши з рахунком 3:1.
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