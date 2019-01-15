''Відсторонений'': навколо воротаря збірної Росії спалахнув грандіозний скандал у НХЛ

Воротар збірної Росії Сергій Бобровський став фігурантом гучного скандалу після чергового матчу Національної хокейної ліги (НХЛ). У грі "Коламбуса" і "Тампа-Бей" голкіпер достроково покинув лаву запасних, викликавши гнів головного тренера.

Наставник "Коламбуса" вирішив замінити Бобровського за 11 хвилин і 7 секунд до кінця третього періоду. Росіянин замість того, щоб відправитися на лаву запасних, пішов у роздягальню. Коли один із представників тренерського штабу попрямував на пошуки голкіпера, той приймав душ і не зміг би у разі потреби продовжити гру, пише "Спорт-Экспресс".

Новини Зірки НХЛ влаштували боксерський поєдинок під час матчу

Сергій Бобровський

Такі дії Бобровського розлютили не тільки тренера його команди, а й партнерів. У результаті відбулися загальні збори, на якому прийняли рішення відсторонити росіянина від поєдинку проти "Нешвілла".

"Якщо ти головна зірка команди, найдорожчий хокеїст – правила усе одно ті ж. Цінності однакові для усіх", – прокоментував генеральний менеджер "Коламбуса" Ярмо Кекалайнен.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Національній хокейній лізі забили найбільш незвичайний гол нинішнього сезону.

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