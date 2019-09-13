Відродження "Сокола" та матч на стадіоні: в УХЛ стартує новий сезон

Українська хокейна ліга (УХЛ) була дуже близькою до того, щоб відродити легендарний київський "Сокіл".

Про це під час презентації нового сезону чемпіонату України розповів виконавчий директор організації Олексій Брага.

УХЛ

"Відродження "Сокола"? Не буду приховувати, говорилося і про це в світлі майбутнього сезону. Але нам не вистачило одного сильного інвестора. Мені часом аж соромно, що в Києві так мало сильних інвесторів з бажанням розвивати спортивні проекти. Нам дуже хочеться повернути "Сокіл", я пам'ятаю ажіотаж і рейтинги тих матчів "Донбасу" і "Сокола"... Але ми працюємо над цим і робимо все, щоб відродити легендарний клуб", – наводить слова функціонера кореспондент OBOZREVATEL.

УХЛ

Крім того, Брага відзначив, що новий розіграш УХЛ повинен стати неймовірно цікавим для вболівальників. Зокрема, в чемпіонаті відбудеться історична подія – в ньому вперше зіграє легіонер зі Швеції.

"Вікового ліміту в УХЛ не існує. У цьому сезоні наші провідні клуби дуже сильно посилилися, прийшли різні легіонери, серед яких, можна сміливо говорити, є легендарні гравці. До речі, відкрию завісу і скажу, що в цьому сезоні вперше в українському хокеї з'явиться гравець зі Швеції", – зазначив він.

УХЛ

УХЛ

Також виконавчий директор УХЛ анонсував проведення матчу чемпіонату на відкритій арені.

"Ми розробляємо план "зимової класики" – проведення хокейного матчу на стадіоні або великому відкритому майданчику. Де це буде? На НСК "Олімпійський" це зараз неможливо провести. Є варіанти або прийти на готовий стадіон, або побудувати майданчик з трибуною на 5000 глядачів. Вже розробляються варіанти з ВДНГ, "Оболонню" і навіть вертолітним майданчиком на КВЦ "Парковий". Щодо стадіону "Динамо" імені Лобановського поки не готовий нічого сказати", – резюмував Брага.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Українська хокейна ліга увійшла до топ-5 по полярності в світі.

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