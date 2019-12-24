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24 грудня • оновлено в 16:29
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Вболівальники освистали російський гімн на матчі КХЛ

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Вболівальники освистали старий гімн Росії у виставковому матчі КХЛ між "Салаватом Юлаєвим" і "Ак Барсом", який відбувся у швейцарському Давосі.

Як повідомляє sibnet.ru, спершу організатори поєдинку ввімкнули "Патріотичну пісню" у виконанні Михайла Глінки, яка була гімном РФ з 1991 до 2000 року. Вболівальники висловили своє невдоволення свистом.

"Салават Юлаєв" проти "Ак Барса"

"Салават Юлаєв" проти "Ак Барса"

Ак Барс

Правильний варіант гімну був виконаний а капела вже самими фанатами.

Переможцем матчу став "Салават Юлаєв", який переграв "Ак Барс" з рахунком 4:3, забивши переможну шайбу в овертаймі.

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Тема
КХЛ
Місце
Швейцарія Давос
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Sirko Bogdan
Sirko Bogdan
на расии нет гимна .не смогли придумать по причине наличия отсутствия мозгов.поэтому спизд.ли с ссссрии,как впрочем пизд.т все-территории,историю ,технологии и т.д.
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Видать в xoxлоебaнaрии совсем дела плохи, если его поцыентов такими тухлыми пыримогами лечат.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Скаклоиды уже не знают, чего бы ещё выковырять
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