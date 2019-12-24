Вболівальники освистали російський гімн на матчі КХЛ

Вболівальники освистали старий гімн Росії у виставковому матчі КХЛ між "Салаватом Юлаєвим" і "Ак Барсом", який відбувся у швейцарському Давосі.
Як повідомляє sibnet.ru, спершу організатори поєдинку ввімкнули "Патріотичну пісню" у виконанні Михайла Глінки, яка була гімном РФ з 1991 до 2000 року. Вболівальники висловили своє невдоволення свистом.
"Салават Юлаєв" проти "Ак Барса"
Ак Барс
Старий російський гімн освистали pic.twitter.com/meLIgb5UGv- Ігор Еронко (@IgorEronkoRus) December 23, 2019
Правильний варіант гімну був виконаний а капела вже самими фанатами.
А актуальний вболівальники Ак Барса заспівали а капела pic.twitter.com/dqkLvtimhM- Ігор Еронко (@IgorEronkoRus) December 23, 2019
Переможцем матчу став "Салават Юлаєв", який переграв "Ак Барс" з рахунком 4:3, забивши переможну шайбу в овертаймі.
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