Вболівальники освистали російський гімн на матчі КХЛ

Вболівальники освистали старий гімн Росії у виставковому матчі КХЛ між "Салаватом Юлаєвим" і "Ак Барсом", який відбувся у швейцарському Давосі.

Як повідомляє sibnet.ru, спершу організатори поєдинку ввімкнули "Патріотичну пісню" у виконанні Михайла Глінки, яка була гімном РФ з 1991 до 2000 року. Вболівальники висловили своє невдоволення свистом.

"Салават Юлаєв" проти "Ак Барса" Ак Барс

Старий російський гімн освистали pic.twitter.com/meLIgb5UGv - Ігор Еронко (@IgorEronkoRus) December 23, 2019

Правильний варіант гімну був виконаний а капела вже самими фанатами.

А актуальний вболівальники Ак Барса заспівали а капела pic.twitter.com/dqkLvtimhM - Ігор Еронко (@IgorEronkoRus) December 23, 2019

Переможцем матчу став "Салават Юлаєв", який переграв "Ак Барс" з рахунком 4:3, забивши переможну шайбу в овертаймі.

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