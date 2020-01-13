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13 січня • оновлено в 23:49
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Український хокеїст забив гол-шедевр: відео моменту показали з незвичного ракурсу

1.2т
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Українська хокейна ліга (УХЛ) порадувала фанатів новим рішенням у показі матчів чемпіонату країни.

Ліга вирішила оснастити камерами не лише екіпіровку суддів, а й самих гравців. У результаті фанати отримали можливість побачити дії на льоду очима хокеїстів.

Український хокеїст забив гол-шедевр: відео моменту показали з незвичного ракурсу

Кадр із відео

Зокрема, на офіційному сайті УХЛ було опубліковано відео голу нападника "Льодяних Вовків" Бориса Андрющенка у ворота "Кременчука" у черговому матчі регулярного чемпіонату.

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Андрющенко отримав відмінний пас від Тимофія Савицького, зблизився з голкіпером і відправив шайбу точно в дальню дев'ятку воріт "Кременчука", зрівнявши рахунок на табло в першому періоді. Відео з камери, яка встановлена на шоломі самого автора гола, виглядає неймовірно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в УХЛ було встановлено неймовірний історичний рекорд.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
Чемпіонат України з хокею
Місце
Україна Київ
Тег
ХК Кременчук
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