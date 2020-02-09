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9 лютого • оновлено в 19:05
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Українські хокеїсти сухою перемогою завершили відбір на Олімпіаду-2022

3.6т
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Збірна України з хокею перемогою завершила свої виступи у відбірному турнірі Олімпіади-2022.

Команда Сергія Вітера в заключній грі групи Н всуху обіграла представників Нідерландів – 3:0.

збірна України з хокею

збірна України з хокею

IIHF

"Жовто-сині", поступившись до того Польщі і господарям турніру казахам, не мали шансів на вихід до наступного етапу олімпійської кваліфікації. Однак перемогти "помаранчевих" для наших хлопців було справою честі.

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Україна – Нідерланди

Україна – Нідерланди

IIHF

Відкрили рахунок українці в заключній частині першого періоду, коли Німенко вразив порожній кут воріт суперника. А в другій 20-хвилинці українці ще двічі відзначилися голами. Спочатку Буценко заніс шайбу в порожню "рамку" після розкішної комбінації партнерів. А крапку в матчі поставив Савченко потужним кидком з дистанції.

Таким чином, наші хлопці посіли третє місце в групі.

Українські хокеїсти сухою перемогою завершили відбір на Олімпіаду-2022

Як повідомляв OBOZREVATEL, у збірної України з хокею виникли серйозні кадрові труднощі напередодні старту в олімпійській кваліфікації.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
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van Dijk Max
van Dijk Max
не один из моих знакомых голландцев , держал когда нибудь хоккейную клюшку в руках , даж в магазине
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yeah irrelevant
yeah irrelevant
А чего не было отдельной новости про игру с Казахстаном которая закончилась со счетом 1:8? или про поражение Польше 1:6?) Или про гол в свои ворота в игре с поляками?) И вообще, как можно о проигрыше со счетом 1:8 писать "уступили Казахстану". Казахстан вас отымел, причем во всех позах. Как в принципе и поляки)
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Новиков Алек
Новиков Алек
как всегда- про...бали -но выиграли, убежали -но победили
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Junio Van
Junio Van
Новиков Алек, точно, в этом весь свидомый рагулизм ))
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