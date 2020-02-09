Українські хокеїсти сухою перемогою завершили відбір на Олімпіаду-2022

Збірна України з хокею перемогою завершила свої виступи у відбірному турнірі Олімпіади-2022.
Команда Сергія Вітера в заключній грі групи Н всуху обіграла представників Нідерландів – 3:0.
збірна України з хокею
IIHF
"Жовто-сині", поступившись до того Польщі і господарям турніру казахам, не мали шансів на вихід до наступного етапу олімпійської кваліфікації. Однак перемогти "помаранчевих" для наших хлопців було справою честі.
Україна – Нідерланди
IIHF
Відкрили рахунок українці в заключній частині першого періоду, коли Німенко вразив порожній кут воріт суперника. А в другій 20-хвилинці українці ще двічі відзначилися голами. Спочатку Буценко заніс шайбу в порожню "рамку" після розкішної комбінації партнерів. А крапку в матчі поставив Савченко потужним кидком з дистанції.
Таким чином, наші хлопці посіли третє місце в групі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у збірної України з хокею виникли серйозні кадрові труднощі напередодні старту в олімпійській кваліфікації.
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