У Росії помер дворазовий чемпіон світу з хокею

Дворазовий чемпіон світу з хокею серед молодіжних команд Сергій Абрамов помер на 63-му році життя.

Сергій Абрамов ХК "Іжсталь"

"Зупинилося серце Сергія Абрамова, обірвалося життя того, хто уособлював собою льодову гру. Не стало легенди, яскравого гравця, кращого снайпера й асистента в історії іжевського хокею. Клуб висловлює співчуття рідним і близьким Абрамова", – йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті клубу вищої хокейної ліги "Іжсталь".

Абрамов двічі виграв чемпіонат світу (1975, 1976) серед молодіжних команд у складі збірної СРСР.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що відомий російський футбольний тренер помер на 65 році життя.

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