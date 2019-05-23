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/Хокей

У Росії помер дворазовий чемпіон світу з хокею

5.7тЧитати матеріал російською

Дворазовий чемпіон світу з хокею серед молодіжних команд Сергій Абрамов помер на 63-му році життя.

Сергій Абрамов

Сергій Абрамов

ХК "Іжсталь"

"Зупинилося серце Сергія Абрамова, обірвалося життя того, хто уособлював собою льодову гру. Не стало легенди, яскравого гравця, кращого снайпера й асистента в історії іжевського хокею. Клуб висловлює співчуття рідним і близьким Абрамова", – йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті клубу вищої хокейної ліги "Іжсталь".

Абрамов двічі виграв чемпіонат світу (1975, 1976) серед молодіжних команд у складі збірної СРСР.

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Росія
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Bilous Olexa
Bilous Olexa
Мабуть, це якийсь знайомий редакторів сайту, бо явно не Харламов або Макаров. Чемпіон світу серед (sic!) молодіжних команд 1975-76рр. - це треба яка видатна особистість. На кого націлена ця новина, бо більшість українців, які б могли якимось дивом знати цю людину (ніякої неприязні до неї не маю) вже глибокі пенсіонери. Молоді це не цікаво взагалі, як і вид спорту, який більш популярний за порєбріком. А що немає українців, гідних, щоб їх згадали після смерті? Чи по завданню обкому? Явна "заказуха" наших заклятих друзів... Одним словом, подібні новини продиктовані нічим іншим, як намаганням викликати жалість до представників країни, яка нас вбиває. Судячи по ідеях псевдореферендумів щодо "братання" з окупантами, можна здогадатися, звідкіля ноги ростуть.
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Bilous Olexa, что, сложно не бзднуть, дабы воздух испортить? И тебе сразу видимо полегчало, когда ты разродился столь разоблачительной идеей, про подозрения о явном заказе.
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