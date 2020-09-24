У Росії хокеїст із друзями спровокував бійку та помер від удару ногою в голову

У російському селищі Новоомський хокеїст аматорської команди "Омськ" Михайло Клементьєв помер, отримавши удар ногою в голову.

Як повідомляє Telegram-канал Mash, разом із друзями він відпочивав в місцевому кафе "Калинка". Вони підвипили та вирішили напасти на компанію молодих людей, коли вийшли із закладу. Це побачив працівник сфери IT Артем Оргучинський, який проходив повз, і вирішив заступитися за підлітків.

В ході бійки він отримав удар від Клементьєва і дав йому здачі, після чого хокеїст помер на місці. Оргучинський зізнався у скоєному, але місцеві жителі селища вирішили його підтримати. Навіть родина загиблого вважає винним не його, а одного з друзів Клементьева, дії якого спровокували бійку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії перспективний хокеїст помер безглуздою смертю.