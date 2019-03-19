У Канаді хокеїст жорстоко побив рефері

Жахливий випадок стався під час товариського хокейного матчу серед аматорських команд у Канаді, в результаті якого у в'язниці може опинитися 45-річний гравець Ніколас Сайр.

На відео, яке з'явилося в інтернеті, видно, як хокеїст сперечається з арбітрами матчу, а потім нападає на одного з них. Після того, як суддя вирішує припинити суперечку, Сайр завдає йому удар у голову. Рефері, котрий не чекав нападу, падає на лід.

Як потрібно пояснювати судді, що він не правий. Інструкція з Канади pic.twitter.com/P47X15l9L4 - Артем Гаєв (@gaevart) 19 березня 2019 р.

Хоча арбітр поки не звернувся в правоохоронні органи, журналістам стало відомо, що цим кричущим випадком вже зацікавилася поліція, яка почала розслідування щодо хулігана.

Головний "герой" інцинденту Ніколас Сайр вже виступив із публічними вибаченнями перед рефері й узяв на себе повну відповідальність за скоєне.

"Я не спав із суботи. Мені дуже шкода", — заявив хуліган.

Як повідомляв OBOZREVATEL, моторошним побоїщем достроково завершився матч-відповідь чемпіонату Росії з водного поло між казанським "Синтезом" і волгоградським "Спартаком". Коли до фінальної сирени залишалося трохи більше 4-х хвилин, гравці влаштували масову бійку у воді.

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