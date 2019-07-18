Головна Новини
Мова Язык
Економіка Шоу

/ Хокей

"Це маячня": хокеїст збірної РФ "наїхав" на "Путіна, який засидівся у владі"

10.2т Читати матеріал російською

Російський нападаючий клубу Національної хокейної ліги (НХЛ) "Нью Йорк Рейнджерс" Артемій Панарін у відкриту виступив проти глави РФ Володимира Путіна.

"Думаю, він уже не розуміє, де – добре, де – погано, Мені здається, йому психологічно вже не так просто тверезо оцінювати ситуацію. Багато людей, які говорять йому щось і підводять його до рішень. Якщо тобі всі будуть говорити 20 років, який ти молодець і все правильно робиш, ти хіба будеш бачити свої помилки?" – заявив Панарін в ефірі Youtube-каналу "Всьому Головін" у YouTube.

Хокеїст збірної Росії впевнений, що його країні потрібен новий президент

"Путін засидівся у владі. Мені не подобається беззаконня. Людина 19 років при владі і ніяк у законі ми не виросли. Багато сприймуть, що я агент, але це моя думка. За нього голосують, тому що немає свободи слова, каналів, які розповіли б правду. Я б хотів, щоб будь-які зміни відбулися, кудись рушити. Часу минуло вже досить і люди самі повинні зрозуміти, хто правий. Наша головна помилка, що всі думають: "Краще Володимира Володимировича у нас нікого немає". Але це ж маячня. У нас скільки мільйонів у країні, і немає жодної такої людини? Кращі є, в будь-якому випадку", – сказав Панарін.

Новини
"Вибух в*тного мозку" в Росії викликав захват у Кафельникова

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 березня Артемій Панарін обурено висловився проти свавілля влади на мітингу в Москві за вільний інтернет.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Поділитися у Facebook
4
Коментарі
5
6
Смішно
27
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Самарский Валера
Самарский Валера
Это свобода слова,каждый может нести хрень,какую хочет,а люди делают выбор на выборах.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Чан Джеки
Чан Джеки
ще не вмерли россияни.и слава богу что есть такие герои.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
4
Гетьман Елена
Гетьман Елена
Чан Джеки, какие нахрен герои? Если человек сознательный, это не значит, что он герой! Понятие «герои» не нужно всем тулить, Вы, наверное, забыли смысл этого слова
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Спасибо поржал. Видно что видео обрезано.. и что был за вопрос не понятно. Как всегда очередной фейк
Показати коментар повністю
Відповісти
5
0

Блоги / думки

ads pixel