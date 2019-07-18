Російський нападаючий клубу Національної хокейної ліги (НХЛ) "Нью Йорк Рейнджерс" Артемій Панарін у відкриту виступив проти глави РФ Володимира Путіна.

"Думаю, він уже не розуміє, де – добре, де – погано, Мені здається, йому психологічно вже не так просто тверезо оцінювати ситуацію. Багато людей, які говорять йому щось і підводять його до рішень. Якщо тобі всі будуть говорити 20 років, який ти молодець і все правильно робиш, ти хіба будеш бачити свої помилки?" – заявив Панарін в ефірі Youtube-каналу "Всьому Головін" у YouTube.

Хокеїст збірної Росії впевнений, що його країні потрібен новий президент

"Путін засидівся у владі. Мені не подобається беззаконня. Людина 19 років при владі і ніяк у законі ми не виросли. Багато сприймуть, що я агент, але це моя думка. За нього голосують, тому що немає свободи слова, каналів, які розповіли б правду. Я б хотів, щоб будь-які зміни відбулися, кудись рушити. Часу минуло вже досить і люди самі повинні зрозуміти, хто правий. Наша головна помилка, що всі думають: "Краще Володимира Володимировича у нас нікого немає". Але це ж маячня. У нас скільки мільйонів у країні, і немає жодної такої людини? Кращі є, в будь-якому випадку", – сказав Панарін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 березня Артемій Панарін обурено висловився проти свавілля влади на мітингу в Москві за вільний інтернет.

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