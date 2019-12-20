"Тренер-псих": наставник жорстоко побив 11-річних хокеїстів у чемпіонаті України

Кричущий випадок трапився на матчі дитячих команд чемпіонату України з хокею. Тренер одного з колективів замість того, щоб розбороняти бійку серед 11-річних хлопців, став бити дітей.

В Одесі зустрічалися між собою команди хлопчиків 2008 року народження "Морські вовки" і "Кривбас". Як повідомляє "Думська", відразу після фінальної сирени між хлопцями зав'язалася бійка.

Як це часто буває, юнаки піддалися емоціям, і все б нічого, якби в дитячі розборки не втрутився тренер криворізької команди Сергій Брага (на відео – одягнений в чорне). Він не тільки не став розбороняти хлопців, а навпаки, взяв активну участь у бійці, побивши декількох гравців команди суперника.

В результаті дій так званого "тренера-педагога" є травмовані діти, які зараз знаходяться на лікуванні. Більше за всіх постраждав 11-річний голкіпер одеситів Ілля Бобров, якого дорослий чоловік поклав на лід боксерським ударом.

Ілля пройшов томографію, у нього виявилися пошкоджені м'які тканини головного мозку, є підозра на струс мозку.

Одеський клуб направив скаргу в Українську молодіжну хокейну лігу. Поки реакції ні звідти, ні з Кривого Рогу (як мінімум, звільнення тренера) не було. Також представники одеської команди написали заяву в поліцію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії стався дикий випадок: тренер почав виховувати дитину, вдаривши його ногою в голову.

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