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8 січня • оновлено в 13:04
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Тренер "Динамо" пішов з матчу КХЛ заради Лукашенка

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Кумедний епізод трапився під час матчу КХЛ між мінським "Динамо" та "Куньлунем", коли тренер господарів покинув арену, щоб зіграти в хокей із президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Як повідомляє allhockey.ru, після другого періоду поєдинку Континентальної хокейної ліги (КХЛ) наставник білоруської команди Михайло Грабовський поїхав на "Чижівка-арену", щоб взяти участь у фіналі Різдвяного турніру з Лукашенком.

Михайло Грабовський і Олександр Лукашенко

Михайло Грабовський і Олександр Лукашенко

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Білорусь впевнено перемогла Росію з рахунком 4:1, а Грабовський був визнаний найкращим нападаючим матчу, записавши в актив одну з закинутих шайб. Президент і його син Микола не зуміли відзначитися результативними діями.

Що стосується мінського "Динамо", то команда Грабовського програла "Куньлуню" з рахунком 1:5.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вболівальники освистали гімн РФ на матчі КХЛ між "Салаватом Юлаєвим" і "Ак Барсом".

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Тема
КХЛ
Особа
Олександр Лукашенко
Місце
Білорусь Мінськ
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