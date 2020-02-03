Трагедія дня: помер молодий хокеїст команди КХЛ

Казахстанський хокеїст Вілен Прокоф'єв, який у трьох останніх сезонах виступав за "Снігових Барсів", але належить "Барису" з КХЛ, помер після декількох місяців боротьби з раком кісток.

Як повідомляє агентство Спорт Експрес, у травні 2019 року у воротаря почалися проблеми зі стегном, обстеження якого виявило у Прокоф'єва саркому Юінга (злоякісна пухлина кісткового мозку – Ред.). У листопаді "Барис" оголосив про запуск благодійної акції на підтримку юного воротаря.

Вілен Прокоф'єв Спорт день за днем

Кілька тижнів тому його стан погіршився, але після успішно проведеної операції його мали незабаром виписати з лікарні. Родині Прокоф'єва вдалося зібрати необхідну суму на лікування від саркоми Юінга, але в понеділок, 3 лютого, "Барис" опублікував повідомлення про трагічну загибель 18-річного голкіпера.

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