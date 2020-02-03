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3 лютого • оновлено в 13:12
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Трагедія дня: помер молодий хокеїст команди КХЛ

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Казахстанський хокеїст Вілен Прокоф'єв, який у трьох останніх сезонах виступав за "Снігових Барсів", але належить "Барису" з КХЛ, помер після декількох місяців боротьби з раком кісток.

Як повідомляє агентство Спорт Експрес, у травні 2019 року у воротаря почалися проблеми зі стегном, обстеження якого виявило у Прокоф'єва саркому Юінга (злоякісна пухлина кісткового мозку – Ред.). У листопаді "Барис" оголосив про запуск благодійної акції на підтримку юного воротаря.

Вілен Прокоф'єв

Вілен Прокоф'єв

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23-річний аргентинський футболіст трагічно загинув на вечірці

Кілька тижнів тому його стан погіршився, але після успішно проведеної операції його мали незабаром виписати з лікарні. Родині Прокоф'єва вдалося зібрати необхідну суму на лікування від саркоми Юінга, але в понеділок, 3 лютого, "Барис" опублікував повідомлення про трагічну загибель 18-річного голкіпера.

С глубоким прискорбием сообщаем, что молодой вратарь "Снежных Барсов" после четырёх месяцев борьбы с тяжёлым заболеванием Саркомой Юинга (рак костей) ушёл из жизни. Вилену было 18 лет… ⠀ Мы выражаем свои соболезнования всем родственникам, друзьям и тем, кто знал Вилена. ⠀ Благодарим всех, кто поддерживал его всё это время и не остался в стороне. ⠀ Пусть земля будет тебе пухом, Вилен. ⠀ Скорбим.

Публикация от ХК "Барыс" (@barys_official)

Як повідомляв OBOZREVATEL, молодий футболіст французького "Генгама" Натаель Жулан загинув у віці 23 років, розбившись у ДТП.

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КХЛ
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