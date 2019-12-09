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9 грудня • оновлено в 17:53
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"Технічно неможливо": Міжнародна федерація хокею не покарає Росію

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Міжнародна федерація хокею (IIHF) заявила, що не зможе провести чемпіонати світу серед чоловіків, жінок і молодіжну першість не в Росії, незважаючи на санкції WADA.

"Відкликати чемпіонати світу, які триватимуть в Росії, технічно неможливо. Вони відбудуться в РФ, як і планувалося. Щодо участі Росії в Олімпіаді-2022, то це вже юрисдикція МОК. Рішення про те, чи будуть там використовуватися російські прапор і гімн, будуть обговорюватися. Зараз всі чекають деталей рішення WADA", – цитує RT джерело в IIHF.

Збірна Росії з хокею

Збірна Росії з хокею

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Нагадаємо, що жіночий чемпіонат світу з хокею Росія готується прийняти у 2021 році, а чоловічу та молодіжну першість – у 2023 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, WADA відсторонила Росію від усіх великих міжнародних змагань, які відбудуться в найближчі чотири роки.

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Теми
допінговий скандал чемпіонат світу з хокею
Тег
WADA
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