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Струс мозку: Овечкін жорстоко побив росіянина у матчі НХЛ – відео розправи

2.1тЧитати матеріал російською

Найкращий хокеїст Росії Олександр Овечкін жорстоко розібрався зі своїм співвітчизником Андрієм Свєчніковим у матчі НХЛ "Вашингтона" і "Кароліни".

Досвідчений бомбардир столичної команди відповів на виклик свого 19-річного хокеїста. Свєчніков пару раз тицьнув ключкою в капітана "Вашингтона", завівся і викликав його на бій. Молодий росіянин не врахував того, що його опонент на 20 кілограмів важчий і досвідченіший у бійках.

Бійка Овечкіна і Свєчнікова

Бійка Овечкіна і Свєчнікова

Бійка Овечкіна і Свєчнікова

Бійка Овечкіна і Свєчнікова

Бійка Овечкіна і Свєчнікова

Бійка Овечкіна і Свєчнікова

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В результаті Овечкін просто вирубив Андрія парою ударів. Свєчніков зумів залишити майданчик лише за допомогою медиків. У нього діагностували струс мозку. Для Олександра ця бійка стала першою в НХЛ з 2010 року.

Бійка Овечкіна і Свєчнікова

Бійка Овечкіна і Свєчнікова

Бійка Овечкіна і Свєчнікова

Бійка Овечкіна і Свєчнікова

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Тема
НХЛ
Особа
Олександр Овечкін
Місце
СШАВашингтон
Тег
збірна Росії з хокею
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