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13 лютого • оновлено в 23:57
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Спровокував президент: українські хокеїсти влаштували жорстоке побоїще

3.3т
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У матчі 34-го туру чемпіонату Української хокейної ліги Парі-Матч між херсонським "Дніпром" і "Крижаними Вовками" з Києва (8:2) команди затіяли масову бійку.

Цікаво, що бійка почалася на останній хвилині третього періоду, коли результат матчу ні у кого не викликав сумнівів – "Дніпро" здобував чергову впевнену перемогу. В одному з ігрових моментів біля воріт "Вовків" гравці щось не поділили між собою і в хід пішли кулаки: на майданчику розпочалося справжнє льодове побоїще.

Під час сутички кулаками помахав і граючий президент клубу "Крижані Вовки", за сумісництвом воротар команди Андрій Хапков. Сумарно за цю бійку гравці команд отримали 64 хвилини штрафу, інформує пресслужба УХЛ.

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Автор
Денис Карпов
Тема
Чемпіонат України з хокею
Місце
Україна Херсон
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Семёныч Семён
Семёныч Семён
Украинский хоккей, украинский флот, украинский самолёт))
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Ahoh Yuzz38
Ahoh Yuzz38
Красавцы!! Трус не играет в хоккей!!!!
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Тьяго Монтейро
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Педро Соуза
Победа Тьяго Монтейры с форой в -3,5 гейма
1.73 Сделать ставку
Вегас Голден Найтс
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Сент-Луис Блюз
Победа Сент-Луиса с форой в +1,0 шайбы
1.65 Сделать ставку
Анахайм Дакс
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Калгари Флэймз
Победа Анахайма с нулевой форой
2,00 Сделать ставку
Колорадо Эвеланш
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Победа Колорадо с нулевой форой
1.67 Сделать ставку
Нэшвилл Предаторз
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Нью-Йорк Айлендерс
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