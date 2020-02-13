Спровокував президент: українські хокеїсти влаштували жорстоке побоїще

У матчі 34-го туру чемпіонату Української хокейної ліги Парі-Матч між херсонським "Дніпром" і "Крижаними Вовками" з Києва (8:2) команди затіяли масову бійку.

Цікаво, що бійка почалася на останній хвилині третього періоду, коли результат матчу ні у кого не викликав сумнівів – "Дніпро" здобував чергову впевнену перемогу. В одному з ігрових моментів біля воріт "Вовків" гравці щось не поділили між собою і в хід пішли кулаки: на майданчику розпочалося справжнє льодове побоїще.

Під час сутички кулаками помахав і граючий президент клубу "Крижані Вовки", за сумісництвом воротар команди Андрій Хапков. Сумарно за цю бійку гравці команд отримали 64 хвилини штрафу, інформує пресслужба УХЛ.

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