"Сокіл" переміг в овертаймі, "Кременчук" і "Білий Барс" забили 11 шайб в УХЛ Паріматч. Відео

У понеділок, 9 листопада, в УХЛ Паріматч відбулося два матчі: "Сокіл" здобув другу поспіль перемогу в овертаймі, а "Кременчук" розгромив "Білий Барс" у поєдинку з 11 шайбами.

Київське дербі впевненіше почали "Крижані Вовки", які відкрили рахунок вже через дві з половиною хвилини після старту першого періоду. Незважаючи на гру в меншості, Сергію Ємеліну вдалося пробити Микиту Кубрицького. Ще до першої перерви "Сокіл" зумів не тільки відновити паритет, а ще й вийти вперед завдяки шайбам Дениса Гончаренка та Іллі Олендатренка.

Незважаючи на велику кількість моментів, у другій двадцятихвилинці команди відзначилися всього один раз. Хокеїст "Волков" Кирило Маландін вдало підставив ключку після пасу Шабанова і зрівняв рахунок перед вирішальним періодом. У ньому було забито аж чотири шайби. "Сокіл" двічі виходив вперед, але господарям обидва рази вдавалося відіграватися.

Переможної шайбою в складі гостей відзначився Михайло Симчук через дві хвилини після початку овертайму. Команди поділили три очки на користь "Сокола".

"Крижані Вовки" – "Сокіл" 4:5 ОТ (1:2, 0:1, 2:2, 0:1)

Шайби: 1:0 Ємелін (Шабанов, Лучніков, менш.) 2:33; 1:1 Гончаренко (Сисак), 7:55; 1:2 Олендаренко (Морозов, Міхнов), 10:11; 2:2 Маландін (Шабанов, Лучніков), 35:12; 2:3 Ступак (Німенко, більш), 43:15; 3:3 Жигалов (Панков), 47:13; 3:4 Рубан (Німенко, більш.), 51:47; 4:4 Сурін (Жигалов, Ємелін), 59:01; 4:5 Симчук (Олендатренко), 62:05;

"Крижані Вовки": Стельмах (Макаренко); Жигалов – Моксунов, Лучніков – Неверов (А), Сисоєв – Фроленко; Ємелін – Сурін – Панков (А), Маландін – Шапіро – Шабанов, Черемнов – Андрющенко – Абаджян, Болотін – Борисов – Булах.

"Сокіл": Кубрицький (Пеленський); Олендатренко – Голубич, Сисак – Платонов, Фірсов – Павлов, Сушков; Рубан – Ступак – Німенко (А), Морозов (К) – Симчук – Міхнов (А), Середницький – Панченко – Павленко, Гончаренко – Сиротенко – Пойманов.

Чинний чемпіон УХЛ Паріматч "Кременчук" впевнено розібрався з "Білим Барсом" і здобув п'яту перемогу в шести матчах.

"Городяни" відкрили рахунок на 10-й хвилині поєдинку зусиллями Кисельова, а ще через п'ять подвоїли свою перевагу після добивання Коробова. Команді з Білої Церкви вдалося скоротити відставання за 30 секунд до кінця першого періоду після результативної гри Грабовецького.

У другій двадцятихвилинці клуби влаштували справжні гольові гойдалки. "Кременчук" двічі збільшував свій розрив до двох шайб, але "Білому Барсу" вдалося обидва рази повернутися в гру. На 32-й хвилині матчу Кисельов впевнено реалізував вихід віч-на-віч з Полгородніком і встановив остаточний рахунок у другому періоді – 5:3.

У заключному відрізку поєдинку білоцерківська команда більше не забивала, а ось "городяни" змогли відзначитися трича та довести справу до розгрому.

"Кременчук" – "Білий Барс" 8:3 (2:1, 3:2, 3:0)

Шайби: 1:0 – Кисельов (Серанов – Созонов), 09:36; 2:0 – Коробов (Пукса – Грицких), 14:06; 2:1 – Грабовецький (Гребеник), 19:36, 3:1 – Созонов (Кисельов – Серанов), 24:43; 3:2 – Благой (Даниленко), 25:12; 4:2 – Денискин (Дубінін), 27:17; 4:3 – Даниленко (Благой – Мороз), 29:57; 5:3 – Кисельов (Созонов), 32:00; 6:3 – Денискин (Алексюк – Дубінін), 51:20; 7:3 – Денискин (Дубінін – Гордюшин), 55:05; 8:3 – Коробов (59:48).

"Кременчук": Давлетшін (Гордюшин); Бабрусев – Григорян, Хрішпенц – Алексюк, Грицких – Толстушко, Яковлєв – Варава; Кисельов (К) – Серанов – Созонов, Савицький – Волков – Пукса (А), Савченко – Гриценко (А) – Ворона, Коробов – Дубінін – Денискин.

"Білий Барс": Полгороднік (Сулима); Грицюк – Кравець, Будько – Таран (А), Ядловський (А) – Собко, Кисельов – резюка; Благой (К) – Даниленко – Мороз, Грабовецький – Гребеник – Бородай, Ромахін – резюка – Петрошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше перемоги в УХЛ Паріматч здобули "Донбас" і "Краматорськ".