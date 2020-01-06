"Що у них там відбувається?" Депутат Держдуми зганьбився з фіналом МЧС з хокею

Голова Держдуми з фізкультури і спорту Михайло Дегтярьов викликав істерику у росіян після того, як привітав збірну РФ з перемогою над Канадою у фіналі МЧМ з хокею.

Чиновник "купився" на трансляцію матчу 2011 року, в якому росіяни здобули перемогу 5:3, в той час як в реальності "клинові листя" в грі-2020 виграли 4:3. "Справжня "червона машина"! Нова збірка", – написав Дегтярьов на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Це повідомлення спровокувало хвилю критики. Зокрема, коментатор Олексій Андронов зазначив, що слова Дегтяерва підтверджують те, що РФ не є спортивною країною.

"Уявіть, що у них на цьому комітеті відбувається? Один не може зрозуміти, що дивиться хокей 9-річної давності, другого позбавили вже 2-х золотих Олімпіади, третій все ще розповідає про "Об'єднаний чемпіонат"... Ось тому Росія – не спортивна країна. І на нашому віку вона не буде іншою. В нормальному світі Дегтярьов ще вчора зняв би з себе повноваження. Але ми живемо в іншому..." – написав Олексій в Telegram.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російські вболівальники опинилися у курйозній ситуації через одночасний показ двох фіналів молодіжного чемпіонату світу з хокею різних років.

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