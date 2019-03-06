Російський уболівальник на Універсіаді здійснив мерзенний вчинок із канадським хокеїстом — момент потрапив на відео

Після хокейного матчу Універсіади в Красноярську місцевий уболівальник вихопив ключку з рук одного з канадських гравців, коли вони виходили з льоду, вітаючи глядачів.

Спроби хокеїста повернути свій інвентар закінчилися безрезультатно. Пізніше цей елемент екіпіровки був виявлений на сайті безкоштовних оголошень.

"Ключку мені подарував канадський хокеїст після гри. Продаю за непотрібністю. Ціна символічна. Це не тільки сувенір зі студентських ігор, але й хороший спортивний інвентар. У відмінному стані", — йшлося в описі товару.

Спочатку продавець просив за трофей 20 тисяч рублів, але лот провисів недовго. Через декілька годин там з'явилася інформація, що ключка продана за бліц-ціною за 50 тисяч рублів.

В оргкомітеті Універсіади припустили, що трапилося "невелике непорозуміння".

"Канадський хокеїст відбиває глядачеві вітання, але в цій же руці у нього ключка, що уболівальник сприйняв по-своєму. Ми розуміємо загострення пристрастей і високий інтерес до цього виду спорту, тому всі учасники інциденту поставилися до ситуації з гумором. Однак ми хочемо нагадати, що право дарувати чи ні ключку залишається на розсуд спортсмена і тому просимо вболівальників про шанобливе ставлення", — прокоментували "Інтерфаксу" в прес-центрі дирекції Ігор.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Красноярську, де з 2 по 12 березня проходить Всесвітня зимова Універсіада, через приїзд Путіна вибілювали сніг, почорнілий від бруду й автомобільних вихлопів. У центрі міста брудні замети посипали з мішків білим снігом.

Нагадаємо, що Україна бойкотує Універсіаду в Росії.

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