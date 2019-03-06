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Російський уболівальник на Універсіаді здійснив мерзенний вчинок із канадським хокеїстом — момент потрапив на відео

Російський уболівальник на Універсіаді здійснив мерзенний вчинок із канадським хокеїстом — момент потрапив на відео
Інцидент зняли очевидці
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Після хокейного матчу Універсіади в Красноярську місцевий уболівальник вихопив ключку з рук одного з канадських гравців, коли вони виходили з льоду, вітаючи глядачів.

Спроби хокеїста повернути свій інвентар закінчилися безрезультатно. Пізніше цей елемент екіпіровки був виявлений на сайті безкоштовних оголошень.

Російський уболівальник на Універсіаді здійснив мерзенний вчинок із канадським хокеїстом — момент потрапив на відео

"Ключку мені подарував канадський хокеїст після гри. Продаю за непотрібністю. Ціна символічна. Це не тільки сувенір зі студентських ігор, але й хороший спортивний інвентар. У відмінному стані", — йшлося в описі товару.

Спочатку продавець просив за трофей 20 тисяч рублів, але лот провисів недовго. Через декілька годин там з'явилася інформація, що ключка продана за бліц-ціною за 50 тисяч рублів.

В оргкомітеті Універсіади припустили, що трапилося "невелике непорозуміння".

"Канадський хокеїст відбиває глядачеві вітання, але в цій же руці у нього ключка, що уболівальник сприйняв по-своєму. Ми розуміємо загострення пристрастей і високий інтерес до цього виду спорту, тому всі учасники інциденту поставилися до ситуації з гумором. Однак ми хочемо нагадати, що право дарувати чи ні ключку залишається на розсуд спортсмена і тому просимо вболівальників про шанобливе ставлення", — прокоментували "Інтерфаксу" в прес-центрі дирекції Ігор.

Новини
З гуркотом: на Універсіаді з Путіним трапився неприємний конфуз — опубліковане відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Красноярську, де з 2 по 12 березня проходить Всесвітня зимова Універсіада, через приїзд Путіна вибілювали сніг, почорнілий від бруду й автомобільних вихлопів. У центрі міста брудні замети посипали з мішків білим снігом.

Нагадаємо, що Україна бойкотує Універсіаду в Росії.

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Тема
Універсіада
Місце
РосіяКрасноярськ
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