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/Хокей

Росія з великими труднощами здобула "бронзу" чемпіонату світу з хокею

2.7тЧитати матеріал російською

Збірна Росії по буллітам обіграла команду Чехії в матчі за третє місце на чемпіонаті світу з хокею. Поєдинок на льоду "Ондрей Непела Арена" завершився з рахунком 3:2 (1:2, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0).

Уже в першому періоді команди влаштували справжній голепад. До кінця двадцятихвилинки рахунок був 1:2.

Після цього два періоди йшла напружена позиційна боротьба з невеликою статистичною перевагою чехів. Ніхто не хотів ризикувати, тому гра перейшла в овертайм.

У додатковій п'ятихвилинці моментів більше було у росіян, однак чехи відзахищалися і змогли перевести матч в серію буллітів.

Найвдаліше "хокейні пенальті" виконала збірна Росії. Для росіяни це третій комплект бронзових нагород за 4 роки.

Матч за 3-е місце

Росія – Чехія – 3:2

0:1 – 13 Ржепік (Рутта, Скленічка)

1:1 – 13 Григоренко (Сергачев)

1:2 – 18 Кубалік (Гулаш, Коварж)

2:2 – 20 Анісімов (Гусєв)

Росія - Чехія

Росія - Чехія

Росія - Чехія

Росія - Чехія

Росія - Чехія

Росія - Чехія

Росія - Чехія

Росія - Чехія

Росія - Чехія

Росія - Чехія

Росія - Чехія

Росія - Чехія

Новини
Де дивитися онлайн фінал чемпіонату світу з хокею Канада – Фінляндія: розклад трансляцій

Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч 1/2 фіналу між Росією і Фінляндією завершилася з рахунком 0:1.

Російські вболівальники не змогли пробачити своїй національній команді, що на 75% складається з гравців НХЛ, такого результату, і зацькували її в мережі.

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Тема
чемпіонат світу з хокею
Місце
СловаччинаБратислава
Тег
збірна Росії з хокею
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Иванов Петр
Иванов Петр
Как это чудо- Подмахал Подмахалыча несет, как чёрта от ладана. Я не садист, но получаю удовольствие. Махалыч, иди подотрись и продолжай.
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Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
Забавно, когда про российскую сборную-одну из сильнейших сборных мира, занявшую 3-е место на ЧМ, начинают вякать украинцы, чья могучая жовтосиняя машина заняла предпоследнее место в группе стакими грандами мирового хоккея, как Румыния, Нидерланды и Эстония.Укроинство это заболевание мозга
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ноздрёв Епифан
ноздрёв Епифан
Поросёнков Петя, Недоносок и подонок какцапский, вякать и мычать могут исключительно какцапские ублюдки. А сущность в том, одна из сильнейших сборных мира не выдержала испытание на скрепность, являясь одним из столпов скрепности империи зла. В свое время т. Сталин за такое бы не похвалил. (Инцидент с поражением от сб. Югославии)
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0
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Помойные дауны - комментаторы с обосраной расеи - верещат от восторга! Этот одичалый скот даже не осознает всей глубины сортира, в котором оказался весь их дешевый цирк, который они считают хоккеем! Дурачки - это позор для такого состава так дешево закончить чемпионат! Вы что, дешевки - не понимаете - вы медальки в лотерею выиграли! Нет никакой доблести в подобной "победе"!!!
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Махал Махалыч, зато сборная украины очень "успешно" выступила на чемпионате среди дворовых команд заняв там ПРЕДПОСЛЕДНЕЕ место! СУГС три раза!
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