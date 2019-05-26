Росія з великими труднощами здобула "бронзу" чемпіонату світу з хокею

Збірна Росії по буллітам обіграла команду Чехії в матчі за третє місце на чемпіонаті світу з хокею. Поєдинок на льоду "Ондрей Непела Арена" завершився з рахунком 3:2 (1:2, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0).

Уже в першому періоді команди влаштували справжній голепад. До кінця двадцятихвилинки рахунок був 1:2.

Після цього два періоди йшла напружена позиційна боротьба з невеликою статистичною перевагою чехів. Ніхто не хотів ризикувати, тому гра перейшла в овертайм.

У додатковій п'ятихвилинці моментів більше було у росіян, однак чехи відзахищалися і змогли перевести матч в серію буллітів.

Найвдаліше "хокейні пенальті" виконала збірна Росії. Для росіяни це третій комплект бронзових нагород за 4 роки.

Матч за 3-е місце

Росія – Чехія – 3:2

0:1 – 13 Ржепік (Рутта, Скленічка)

1:1 – 13 Григоренко (Сергачев)

1:2 – 18 Кубалік (Гулаш, Коварж)

2:2 – 20 Анісімов (Гусєв)

Росія - Чехія

Росія - Чехія

Росія - Чехія

Росія - Чехія

Росія - Чехія

Росія - Чехія

Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч 1/2 фіналу між Росією і Фінляндією завершилася з рахунком 0:1.

Російські вболівальники не змогли пробачити своїй національній команді, що на 75% складається з гравців НХЛ, такого результату, і зацькували її в мережі.

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