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5 березня • оновлено в 13:04
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Росія останньої миті може відібрати право прийняти чемпіонат світу-2020 з хокею

1.3т
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Міжнародна федерація хокею (IIHF) обговорювала питання з перенесенням чемпіонату світу з хокею-2020 з Швейцарії в російське Сочі через спалах коронавірусу.

Про це повідомив президент IIHF Рене Фазель, чиї слова наводить ТАСС.

"Не так багато країн, куди ми можемо перенести турнір. Перенести чемпіонат світу буде дуже складно, але, ймовірно, буде можливість організувати його в Сочі. Також є варіант із Білоруссю. Зараз ми вивчаємо різні шляхи вирішення проблеми. Ми обговорювали з Федерацією хокею Росії питання, чи можемо ми провести чемпіонат в Сочі, але я вам не можу нічого сказати до 15 березня", – заявив Фазель.

Росія може відібрати у Швейцарії право прийняти ЧС-2020 з хокею

Росія може відібрати у Швейцарії право прийняти ЧС-2020 з хокею

insidethegames.biz

Проведення ЧС з хокею заплановано в Цюріху і Лозанні з 8-го до 24 травня.

У зв'язку з загрозою коронавірусу швейцарський уряд заборонив проводити публічні заходи, зокрема спортивні, з аудиторією понад 1000 осіб. Заборона введена до 15 березня.

У Сочі є дві льодові арени, які були побудовані до Олімпійських ігор 2014 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що з чемпіонату світу з хокею-2020 можуть виключити кілька збірних через коронавірус.

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Автор
Юрій Трохимчук
Тема
чемпіонат світу з хокею
Місце
Росія Сочі
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Ukraine The
Ukraine The
По содержанию статьи заголовок должен выглядеть так "Россия или Беларусь могут в последний момент отобрать право принять чемпионат мира-2020 по хоккею"
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0
1
филя филя
филя филя
становиться чемпионами приятней в родных стенах))
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