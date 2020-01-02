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2 січня • оновлено в 12:01
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Росія – Швейцарія: дивитися онлайн чвертьфінал МЧС із хокею

1.4т
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На молодіжному чемпіонаті світу з хокею у четвер, 2 січня, відбудуться матчі чвертьфінальної стадії.

Один із головних фаворитів турніру, збірна Росії, у першому раунді плейоф зіграє зі Швейцарією. Дивіться на OBOZREVATEL онлайн-відеотрансляцію матчу Росія – Швейцарія. Початок гри – о 13:30 за київським і о 14:30 за московським.

Молодіжна збірна Росії з хокею

Молодіжна збірна Росії з хокею

IIHF

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Зазначимо, що на груповому етапі російська команда посіла лише третє місце, поступившись США та Канаді, але зумівши випередити господарів чемпіонату чехів. Своєю чергою Швейцарія була другою в компанії зі Швецією, Словаччиною, Фінляндією та Казахстаном, зазнавши єдиної поразки від "Тре крунур".

Чемпіонат світу з хокею U-20

Росія – Швейцарія – 0:0

Плеєр з трансляцією з'явиться в цій новині ближче до початку гри.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер збірної Чехії з хокею U-20 став жертвою грубості росіян, провівши на турнірі лише шість секунд.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
чемпіонат світу з хокею
Місце
Чехія Острава
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Забралов Ник
Забралов Ник
я б краще глянув на збірну Швейцарії....уууу сепары :)
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
а кто разрешал мазепинцам смотреть русских богатырей? уууу сепары.
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