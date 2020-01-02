Росія – Швейцарія: дивитися онлайн чвертьфінал МЧС із хокею

На молодіжному чемпіонаті світу з хокею у четвер, 2 січня, відбудуться матчі чвертьфінальної стадії.

Один із головних фаворитів турніру, збірна Росії, у першому раунді плейоф зіграє зі Швейцарією. Дивіться на OBOZREVATEL онлайн-відеотрансляцію матчу Росія – Швейцарія. Початок гри – о 13:30 за київським і о 14:30 за московським.

Молодіжна збірна Росії з хокею IIHF

Зазначимо, що на груповому етапі російська команда посіла лише третє місце, поступившись США та Канаді, але зумівши випередити господарів чемпіонату чехів. Своєю чергою Швейцарія була другою в компанії зі Швецією, Словаччиною, Фінляндією та Казахстаном, зазнавши єдиної поразки від "Тре крунур".

Чемпіонат світу з хокею U-20

Росія – Швейцарія – 0:0

Плеєр з трансляцією з'явиться в цій новині ближче до початку гри.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер збірної Чехії з хокею U-20 став жертвою грубості росіян, провівши на турнірі лише шість секунд.

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